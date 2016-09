Flüchtling bei Rettungsversuch in Iserlohner See ertrunken

Iserlohn.

Iserlohn. Der bei einem Rettungsversuch im Iserlohner Seilersee ertrunkene Mann war ein 30 Jahre alter Flüchtling aus Ghana. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Samstag von einem Tretboot aus ins Wasser gesprungen, nachdem ein dreijähriger Junge aus dem Boot in den See gefallen war. Er war nach Polizeiangaben offenbar Nichtschwimmer und trug keine Schwimmweste. Der kleine Junge wurde von einer Frau vom Ufer aus gerettet. Er blieb unverletzt.

Für den 30-Jährigen, der nach seinem Sprung ins Wasser untergetaucht und erst nach einer Stunde gefunden worden war, kam jede Hilfe zu spät. Er wurde reanimiert, starb aber im Krankenhaus. Der Mann sei mit einer Frau und einem weiteren auf dem See unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Dreijährigen handele sich aber nicht um einen Sohn des Flüchtlings.

dpa/lnw