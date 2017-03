Flüchtiger Täter von Herne könnte sich verletzt haben

Dortmund. Der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne könnte sich bei der Bluttat an der rechten Hand verletzt haben. Das hätten Ermittlungen der Polizei ergeben, sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Dortmund. «Es könnte sein, dass er möglicherweise diese Verletzung mit sich herumträgt.» Die Beamten veröffentlichten einen neuen Fahndungsaufruf und suchten besonders nach Zeugen, die Marcel H. am Montag oder den darauffolgenden Tagen in einem Krankenhaus, einer Apotheke oder bei einem Arzt gesehen haben könnten.

Zusätzlich veröffentlichte die Polizei das Bild eines Hundes. Sie fragte, wer Angaben zu dessen Besitzer machen könne. «Das könnte uns in unseren Ermittlungen ein Stück voranbringen», sagte Sprecherin Cornelia Weigandt. Wie der Hund mit Tat und mutmaßlichem Täter in Verbindung steht, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Am Mittwochabend gab es in Herne einen weiteren Polizeieinsatz mit einem Hubschrauber und Spezialkräften. Dabei sei ein Hinweis überprüft worden, sagte Weigandt. «Wir beziehen alles Mögliche in unsere Ermittlungen mit ein.»

Am späten Abend war in einem Internet-Forum ein Bild aufgetaucht, dass eine Person, die Marcel H. ähnlich sieht, rauchend auf einem Bahnsteig zeigt. Die Polizei überprüfe das, sagte die Sprecherin. Zunächst konnte sie nicht bestätigen, dass es sich um den Flüchtigen handelt. Eine Festnahme habe es bislang nicht gegeben.

dpa