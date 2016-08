Flirt-Experte bietet Beziehungs-Workshop für Flüchtlinge an

Essen.

Essen. Flirten können Flüchtlinge demnächst in Essen lernen. Der Persönlichkeitstrainer Horst Wenzel (27) bietet am 6. September zusammen mit dem Bezirksverband Niederrhein der Arbeiterwohlfahrt einen Flirt- und Beziehungs-Workshop für Flüchtlinge an. Der Kurs ist kostenlos.

«Es soll dabei um ganz individuelle Probleme gehen», sagte Wenzel am Montag. Themen seien etwa Fernbeziehungen, Online-Dating. Der hauptberufliche Flirt-Trainer will auch über Benimmregeln sprechen, etwa über die Grenzen des Körperkontakts. «Liebe ist ein Grundbaustein von Integration. Und hier wurde zu wenig getan», sagte er. Die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» hatte zuerst über den Workshop berichtet.

dpa/lnw