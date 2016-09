Finanzminister zu Haushalt 2017: Bildung als ein Schwerpunkt

Düsseldorf.

Bildung und Innere Sicherheit sollen bei den Ausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen im Wahljahr 2017 zu den Schwerpunkten gehören. Mit mehr als 29 Milliarden Euro sind rund 40 Prozent des Gesamthaushalts für den Bereich Bildung eingeplant, sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) bei der Einbringung des rot-grünen Haushaltsentwurfs am Donnerstag in den Düsseldorfer Landtag. Vorgesehen sind Rekordausgaben von 72,3 Milliarden Euro und eine leicht sinkende Neuverschuldung von 1,6 Milliarden Euro. Der Minister sprach von einer «Konsolidierung mit Augenmaß». Es handele sich nicht um einen «Wahlkampfhaushalt mit teuren Versprechen». Auf nötige Investitionen werde das Land aber nicht verzichten. So soll es rund 2660 zusätzliche Stellen für Schulen, Polizei und Justiz geben.

