Filmreifer Einbruch

Einbrecher sind in die Unnaer Eishalle eingedrungen. Ihre Aktion erinnert an einen Gangsterfilm. Um einen alarmgesicherten Flur zu umgehen, waren sie zunächst aufs Dach gestiegen. Dort schlugen sie eine Fensterluke ein, um mit einer Leiter zum Tresor im Raum darunter zu gelangen. Aus dem Panzerschrank schnitten sie ein Stück mit dem Trennschneider heraus, um die Schließmechanik austricksen zu können. Dann war der Tresor offen. Das Vorgehen dieser Täter wirkt so, als wären dort echte „Profis“ am Werk gewesen. Vielleicht haben sie die Räumlichkeiten sogar vorher ausspioniert und daher die Alarmanlage entdeckt. Und einen Trennschneider hat man vermutlich auch als Einbrecher nicht immer dabei, wenn man nicht davon ausgeht, einen Tresor öffnen zu müssen. Der Panzerschrank war an sich ein ziemlich solides Gerät. Aber auch seine Schwachstelle kannten die Täter offenbar. Die Familie, die die Eishalle betreibt, war natürlich sehr erschüttert, als sie den Einbruch am Freitagmorgen bemerkt hat. Aber gegen den Schaden ist sie versichert. Und die Eishalle konnte wie gewohnt geöffnet werden. Allerdings war das Kleingeld in der Kasse zunächst knapp.