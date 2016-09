Filmreife Flucht vor der Polizei endet auf dem Autodach

Mönchengladbach/Düsseldorf.

Mönchengladbach/Düsseldorf. Bei seiner spektakulären Flucht vor der Polizei ist ein Autodieb mit einem Geländewagen durch eine Mauer gefahren, abgestürzt und auf dem Dach liegengeblieben. Was sich wie eine Szene aus einem Action-Film liest, hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf ereignet. Der Mann brach laut Polizei zunächst in ein Autohaus in Mönchengladbach ein und stahl den Wagen. Unterwegs gönnte er sich Getränke und Tabak an einer Raststätte.

Ein Taxifahrer machte die Polizei auf den Autodieb aufmerksam, dann begann die Verfolgungsjagd auf der Autobahn in Richtung Düsseldorf. Angekommen in der Landeshauptstadt durchbrach der Flüchtige mit dem Wagen die Schranke eines Parkhauses. Statt sich der Polizei zu stellen, versuchte er, mit dem Wagen auf ein benachbartes Parkdeck zu «springen». Er durchfuhr die Mauer, es kam zum Absturz.

Der 37-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und schließlich festgenommen. Er räumte ein, vor der Tat Betäubungsmittel genommen zu haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 13 000 Euro im Autohaus, am Auto und im Parkhaus. Der Mönchengladbacher war erst vor wenigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er war wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.

