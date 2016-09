Feuerwehrmann legte Brand in Flüchtlingsunterkunft: Urteil

Hagen.

Hagen. Ausgerechnet ein Feuerwehrmann legte mit seinem Freund den Brand. Fast ein Jahr nach dem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Altena wird jetzt das Urteil erwartet.

Elf Monate nach einem Brandanschlag auf ein von Flüchtlingen bewohntes Haus in Altena will das Hagener Landgericht heute das Urteil sprechen. Ein Feuerwehrmann aus der Nachbarschaft und ein Freund haben in dem Prozess gestanden, den Brand auf dem Dachboden des Flüchtlingsheimes im Märkischen Kreis gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen von sechs beziehungsweise vier Jahren wegen schwerer Brandstiftung beantragt.

Eine Bestrafung wegen versuchten Mordes sei nicht möglich, hieß es im Plädoyer. Der Feuerwehrmann hatte ausgesagt, er habe den Brand extra so gelegt, dass niemand zu Schaden komme. Als es brannte, waren sieben Menschen im Haus. Den Schwelbrand hatte ein Nachbar entdeckt. Es gab keine Verletzten. Erst im Laufe der Verhandlung hatten Recherchen der Opferanwälte ergeben, dass beide Angeklagte rechtsextreme Bilder auf ihren Mobiltelefonen gespeichert hatten.

dpa/lnw