Feuerwehr rettet eingeklemmten Dachs

Lünen. In einem mehr als einstündigen Einsatz hat die Feuerwehr einen eingeklemmten Dachs aus dem Datteln-Hamm-Kanal in Lünen gerettet. Das Tier hatte sich zwischen einer Leiter und der Kanalwand verfangen und konnte nicht mehr aus eigener Kraft herauskommen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Von einem Schlauchboot aus versuchten Feuerwehrmänner das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Dachs habe sich aber vehement gewehrt. Schließlich rettete eine Hundeschlinge das Tier. Die Feuerwehrmänner legten sie um den Bauch des Dachses und zogen ihn heraus. Unverletzt lief das Tier zurück in die Freiheit. dpa/lnw