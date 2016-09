Feuerwehr rettet Katze aus stinkigem Güllebehälter

Bedburg-Hau.

Dieser Einsatz stank zum Himmel: Die Freiwillige Feuerwehr hat in Bedburg-Hau am Niederrhein eine Katze aus einem Güllebehälter retten müssen. Das Tier sei am Mittwoch in dem zehn Meter großen Becken voller Gülle umhergeschwommen und habe es nicht an den Rand geschafft, teilten die Einsatzkräfte mit. Der verzweifelte Besitzer alarmierte schließlich die Feuerwehr, die die Katze über einen Rettungssteg aus dem Behälter holte. Der trockene Kommentar von Einsatzleiter Klaus Elsmann zu dem stinkigen Einsatz: «Manchmal wünscht man sich dann doch, dass die Katze im Baum sitzt.»

dpa/lnw