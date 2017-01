Feuerwehr findet leblose Seniorin bei Schwelbrand-Einsatz

Olsberg. In der verrauchten Küche einer Wohnung in Olsberg im Sauerland hat die Feuerwehr am Montag eine 81 Jahre alte Frau leblos aufgefunden. Sie starb wenig später. Auf dem Herd hatte eine Wärmeflasche geschmort. Eine Nachbarin war durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Ob die Bewohnerin durch den Schwelbrand starb, ist aber noch offen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht, teilte die Polizei des Hochsauerlandkreises mit. dpa/lnw