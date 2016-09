Feuerpause in Syrien scheint zu halten

Damaskus.

Damaskus.

Die für Syrien ausgehandelte Feuerpause scheint in der ersten Nacht weitgehend gehalten zu haben. Aktivisten und Beobachter meldeten bis zum Morgen zunächst keine Verstöße der von den USA und Russland vereinbarten Waffenruhe. Nach deren Beginn am Abend sei es in großen Teilen des Landes ruhig geblieben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mit Beginn der Feuerpause zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs seien auch die Kampfflugzeuge aus dem Himmel über der besonders umkämpften nordsyrischen Metropole Aleppo verschwunden, sagte ein Sprecher der lokalen Hilfsorganisation Weißhelme.

dpa