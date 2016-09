Feuer zerstört 250 Hektar Wald bei Marseille

Marseille.

Marseille.

Ein heftiges Feuer hat in einem Waldgebiet zwischen Marseille und Cassis an der französischen Mittelmeerküste gewütet. 250 Hektar seien zerstört worden, teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Bouches-du-Rhône am Abend auf Twitter mit. Etwa 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen im Calanques-Gebiet südöstlich von Marseille zu bändigen. Die Stadtverwaltung von Marseille rief Anwohner nahe gelegener Viertel auf, nicht nach Hause zu gehen. Nach Angaben der Feuerwehr breitete der Brand sich in Richtung Cassis aus.

dpa