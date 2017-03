Feuer in einer Bäckerei

Ein Lieferant, der Brötchen, Brote und Croissants in die Bäckerei „backwerk“ an der Weststraße liefern wollte, hatte heute Morgen Rauch aus dem Keller der Bäckerei gesehen. Als die Feuerwehr eintraf, waren der Keller und das Lokal leicht verraucht. Mit Atemschutzmasken sind die Feuerwehrleute in den Keller gegangen. Löschen mussten sie aber nichts mehr. Das Feuer war schon von alleine erloschen. Gebrannt hat ein Verteilerkasten. Der Lieferant kam zur Vorsicht in ein Krankenhaus, weil er viel Rauch eingeatmet hat. Ansonsten wurden aber keine Menschen verletzt. Für die Bewohner, die über der Bäckerei wohnen, bestand keine Gefahr.

Die Feuerwehrleute haben mit einem speziellen Gerät, einem sogenannten Hochleistungslüfter, das Geschäft und den Keller von Rauch befreit. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet. Warum genau der Verteilerkasten Feuer gefangen hat, konnten die Feuerwehrleute noch nicht herausfinden. Die Bäckerei blieb wegen des Brandes am Montag geschlossen.