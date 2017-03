Feuer in Müllverarbeitungsbetrieb in Stolberg

Stolberg. Ein Feuer in einem Müllverarbeitungsbetrieb in einem Gewerbegebiet in Stolberg bei Aachen hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Übergreifen des im Außenbereich ausgebrochenen Feuers auf eine Halle habe verhindert werden können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen nach etwa eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Die Bewohner der Stadtteile Donnerberg, Stadtmitte und Büsbach seien vorsorglich aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erste Messergebnisse für Rauch und Gase seien aber negativ gewesen, sagte der Sprecher. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. dpa/lnw