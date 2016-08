Feuer in Klinik für psychisch kranke Straftäter war gelegt

Lippstadt.

Das Feuer in der Klinik für psychisch kranke Straftäter in Lippstadt ist durch einen Bewohner des Hauses gelegt worden. Das haben Experten der Kriminalpolizei nach Angaben vom Freitag herausgefunden. Ein 20 Jahre alter Mann habe den Brand am Donnerstag auf der Station im Obergeschoss seines Hauses gelegt. Mehrere Zimmer und der Dachstuhl des Gebäudes waren stark beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro. Zwei Mitarbeiter der Klinik erlitten leichte Rauchvergiftungen.

