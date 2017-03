Feuer in Flüchtlingsheim: Bewohner soll Brand gelegt haben

Kreuzau. Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Kreuzau (Kreis Düren) hat die Polizei einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Bewohner soll den Brand gelegt haben, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Vier Bewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Samstagabend schnell unter Kontrolle bringen, so dass kein größerer Schaden entstand. Wegen des dringenden Tatverdachts auf schwere Brandstiftung hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt. Zum Motiv des 29-Jährigen machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. dpa/lnw