Feuer in Elektronikunternehmen in Geldern

Geldern. Im Werk eines Elektronikunternehmens in Geldern am Niederrhein ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnisse nicht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Wie es zu dem Brand bei dem Hersteller für elektronische Leiterplatten kam, war noch unklar. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Das Feuer wurde um kurz vor 4.00 Uhr gemeldet. Es waren Rauchschwaden zu sehen, die Bevölkerung wurde durch einen örtlichen Rundfunksender auf den Brand hingewiesen. Eine Gefährdung der Bevölkerung wurde zunächst nicht festgestellt, sagte ein Polizeisprecher.

dpa/lnw