Feuer anzünden an Ostern

Jedes Jahr werden an Ostern viele Feuer angezündet. Das ist ein alter Brauch. Das Licht und die Wärme von einem Feuer sollen an das Leben und die Auferstehung von Jesus erinnern. Jesus wurde an Karfreitag, also der Freitag vor Ostern, gekreuzigt. Christen sagen: An Ostermontag ist er wieder auferstanden.

In Kamen gibt es in diesem Jahr 50 Osterfeuer. Das sind ganz schön viele. In den letzten Jahren gab es aber noch mehr Osterfeuer. Immer zwischen 55 und 60. Die Stadt Kamen freut sich aber darüber, dass es nicht mehr ganz so viele sind. Denn die Leute sollen an die Umwelt denken. Für die Vereine, die die Osterfeuer organisieren, gibt es auch strenge Regeln. Sie dürfen das Holz, das verbrannt werden soll, erst am gleichen Tag auf die Wiese legen, auf der es angezündet wird. Manchmal geht das aber zeitlich nicht. Nämlich dann, wenn das Osterfeuer so groß ist, dass man das ganze Holz gar nicht so schnell aufstellen kann. Dann müssen die Organisatoren das Holz aber noch einmal umschichten. Denn Vögel oder andere kleine Tiere können sich im Holz verstecken. Wird das Holz umgeschichtet, verlassen sie ihr Versteck. Und ihnen passiert während des Osterfeuers nichts. Bei vielen Osterfeuern, wie in Südkamen oder Methler können Kinder auch Stockbrot machen.