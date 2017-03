Herne. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. hat die Polizei in Herne eine Person festgenommen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Ob es sich um den Gesuchten handelt, wollte sie noch nicht sagen. Der 19-jährige Marcel H. wird verdächtigt, am Montagabend den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden in Herne erstochen zu haben. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. dpa