Weitere Tote nach Mord von Herne

Herne. Im Zusammenhang mit der Festnahme im Mordfall Jaden sind zwei weitere Tote bekanntgeworden. Die Polizei Dortmund twitterte am Donnerstagabend: «Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden.»

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. hatte die Polizei in Herne eine Person festgenommen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Ob es sich um den Gesuchten handelt, wollte sie zunächst nicht sagen. Der 19-jährige H. wird verdächtigt, am Montagabend den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden in Herne erstochen zu haben. Auch die «Bild-Zeitung» berichtete online von einer Festnahme.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem waren eine Schule in Wetter (Ruhr) und ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - beides vergeblich.

Der neun Jahre alte Jaden war dort am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. H. soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

dpa