Festival Alte Musik Knechtsteden feiert 25. Jubiläum

Dormagen. Das Festival Alte Musik in Knechtsteden bei Dormagen feiert seinen 25. Geburtstag. Vom 17. bis 25. September lädt Intendant Hermann Max mit exotischen und spirituellen Festmusiken in die romanische Klosterbasilika. Zum Jubiläum erwartet das Publikum 1000 Jahre Musik in neun Konzerten von mittelalterlichen Meistern über Monteverdi, Bach und Rossini bis zur zeitgenössischen englischen Komponistin Rebecca Saunders, wie die Organisatoren am Montag mitteilten.

Prominente Gästen sind die Renaissance-Spezialisten und Echo Klassik- Preisträger der Capella della Torre um Katharina Bäuml, die Luthers Hochzeitsfeier musikalisch rekonstruieren. In einer multimedialen Konzertinszenierung werden außerdem Parallelen zwischen Georg Philipp Telemanns Oratorium «Die Tageszeiten» und Saunders' Kompositionen gezogen. Die «Kulturnacht» feiert Kammermusik aus zwei Welten mit indischen Sitar- und Tablaklängen und Liedern der Familie Mendelssohn.

