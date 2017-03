Fehler auf Schildern

In Unna haben sich auf einigen Straßenschildern Fehler eingeschlichen: Aus dem Eichendorffweg, der an den Dichter Joseph von Eichendorff erinnern soll, fehlt zum Beispiel plötzlich ein f. Das ist den Anwohnern sofort aufgefallen und sie haben nachgefragt. Auch andere Fehler wurden noch entdeckt: So wird die Iserlohner Straße zum Beispiel in zwei Worten geschrieben. Aber in Unna finden sich Schilder, auf denen „Iserlohnerstraße“ steht. Das ist falsch. Nun hat sich die Stadt auf Fehlersuche begeben, denn bisher kann sich niemand erklären, wie das passiert ist. Es könnte sein, dass die Namen aus Unna falsch zu der Firma übermittelt wurden, die die Schilder druckt und aufstellt. Es kann aber auch sein, dass in dieser Firma ein Fehler gemacht wurde. Alle falschen Schilder sollen schon bald ausgetauscht werden. Manchmal werden in Unna übrigens auch Straßenschilder geklaut, weil Menschen sie sich an die Wand hängen wollen. Das ist allerdings verboten und dafür gibt es Strafen. Manchmal sind Schilder auch einfach alt und nicht mehr leserlich. Auch dann werden sie ausgetauscht. Meistens passieren dabei keine Fehler.