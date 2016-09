Favorit Noor Al Hawa gewinnt Große Europa-Meile

Düsseldorf.

Düsseldorf. Favorit Noor Al Hawa aus dem Rennstall von Trainer Andreas Wöhler aus Gütersloh hat am Sonntag die Große Europa-Meile in Düsseldorf gewonnen. Mit Jockey Eduardo Pedroza setzte sich der drei Jahre alte Hengst in dem mit 55 000 Euro dotierten 1600-Meter-Rennen gegen Drummer (Andrasch Starke) und El Loco (Adrie de Vries) durch. Besitzer Jaber Abdullah aus Dubai erhält für den dritten Karrieresieg von Noor Al Hawa 32 000 Euro Prämie.

Der 92. Junioren-Preis, eines der renommiertesten deutschen Zweijährigen-Galopprennen, endete mit dem Sieg von Wilder Wein (Adrie de Vries), den Markus Klug in Köln-Rath/Heumar für das Gestüt Park Wiedingen von Besitzer Helmut von Finck trainiert.

