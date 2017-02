Fast 40 Jahre im Bergwerk

Fritz Mester wollte Tischler sein. Er mochte Holz und baute daraus Möbel. Sein Traum wurde war: Als er 15 Jahre alt war, machte er eine Ausbildung zum Tischler. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg, Fritz Mester musste kämpfen. Damals regierten in Deutschland die Nationalsozialisten, auch Nazis genannt. Deutschland fing den Zweiten Weltkrieg an, bei dem Millionen unschuldige Menschen starben. Und Deutschland verlor diesen Krieg.

Nach dem Krieg kam Fritz Mester zurück nach Hause. Doch er durfte kein Tischler mehr sein. Denn in den Bergwerken hatten die Nazis während des Krieges Gefangene aus Russland und Polen unter schlimmen Bedingungen gezwungen zu arbeiten. Nach dem Krieg kamen sie frei. Doch es fehlten nun Arbeiter, die die Kohle aus dem Bergwerk holten. Deswegen mussten einige junge Männer, die zuvor andere Berufe hatten, in den Bergwerken arbeiten. Im Gegensatz zu den Gefangenen während des Krieges bekamen sie aber Geld für ihre Arbeit, auch wenn sie lieber in einem anderen Beruf gearbeitet hätten. Zu diesen jungen Männern gehörte auch Fritz Mester. Er fand die Vorstellung schrecklich, jeden Tag auf der dunklen Zeche in Bönen zu arbeiten. Aber er hatte keine Wahl. Dann lernte er seine Frau Gertrud kennen und bekam mit ihr Kinder. Und weil er im Bergwerk genug Geld verdiente, um sie versorgen zu können, blieb er dort – fast 40 Jahre lang. Manchmal träumte er aber noch davon, wieder Tischler zu sein.