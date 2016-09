Familienstreit auf offener Straße: Sohn in Haft

Dortmund.

Dortmund. Nach einem Familienstreit auf offener Straße in Dortmund sitzt der 18-jährige Sohn als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wegen versuchten Totschlags erließ der Haftrichter am Montag Haftbefehl gegen den jungen Mann, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund am Abend mitteilte. Der 18-Jährige soll auf seine Mutter und seinen Vater eingestochen haben.

Die 39 Jahre alte Frau wurde laut Polizei bei der Attacke am Sonntag durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sie musste notoperiert werden, liege aber mittlerweile nicht mehr auf der Intensivstation, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Vater erlitt eine Stichverletzung am Hals, konnte das Krankenhaus aber mittlerweile wieder verlassen. Zu dem Streit sei es unter Alkoholeinfluss gegen 2.00 Uhr morgens gekommen.

