Familienpatin als Ersatzoma

In manchen Familien läuft leider nicht immer alles gut. Manchmal arbeiten zum Beispiel beide Eltern viel und können deshalb nicht so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Oft kümmern sich dann die Großeltern um die Kinder. Doch nicht immer wohnen die Großeltern in der Nähe. Die Diakonie vermittelt Paten an Familien, die Hilfe brauchen. Diese spielen dann zum Beispiel mit den Kindern, helfen bei den Hausaufgaben oder machen mit ihnen Ausflüge. Momentan sucht die Diakonie noch nach Menschen, die gerne als Pate für eine Familie da sein möchten. Denn auf der Warteliste stehen noch einige Familien, die Unterstützung brauchen. Die Diakonie ist eine Beratungsstelle in Kamen. Menschen, die Probleme haben, können dahin gehen. Die Mitarbeiter dort hören sich die Probleme an und helfen den Menschen dann.