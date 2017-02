Fall Yücel: Merkel fordert von Türkei «rechtsstaatliche Behandlung»

München. Kanzlerin Angela Merkel verlangt von der Türkei, im Ermittlungsverfahren gegen den «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel rechtsstaatliche Regeln einzuhalten. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Binali Yildirim in München habe Merkel den Fall ausführlich angesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde. dpa