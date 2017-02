Fall Niklas: Zeugen erkennen Verdächtigen nicht wieder

Bonn. Im Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas in Bonn haben Zeugen aus der Tatnacht den angeklagten Hauptverdächtigen nicht wiedererkennen können. Einer der Männer habe direkt zugeschlagen, obwohl er am Streit mit dem Opfer nicht beteiligt gewesen sei, erinnerten sich ein 42 und ein 26 Jahre alter Zeuge am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht. «Niklas ging wie ein Sandsack zu Boden», sagte einer beiden. Dann habe der Täter nachgetreten. Allerdings waren sich die Zeugen nicht sicher, wie der Schläger ausgesehen habe.

Am vierten Verhandlungstag sollten noch weitere Zeugen vernommen werden. Der 17-jährige Niklas war im Mai 2016 wenige Tage nach der Prügelattacke gestorben.

dpa/lnw