Fall Amri: Untersuchungsausschuss vernimmt weitere Zeugen

Düsseldorf. Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Anis Amri setzt heute die Befragung von Zeugen fort. Geladen sind zwei Mitarbeiterinnen der Zentralen Ausländerbehörde Köln. Die Behörde war mit der Beschaffung von Passersatzpapieren für den Tunesier befasst. Amri hatte am 19. Dezember 2016 bei einem Anschlag mit einem Lastwagen auf dem Berliner Breitscheidplatz 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt.

Die Kölner Ausländerbehörde hatte laut einer von den Sicherheitsbehörden erstellten Chronologie am 25. August 2016 beim tunesischen Generalkonsulat in Bonn ein Passersatzpapier für Amri beantragt und dabei Finger- und Handflächenabdrucke des Tunesiers vorgelegt. Am 27. Oktober stellte sie dort einen erneuten Antrag. Die Bestätigung des Generalkonsulats, dass Amri tunesischer Staatsangehöriger war, traf zwei Tage nach dem Anschlag bei den deutschen Behörden ein.

