Fahrradweg mit Anleitung

In Unna sollen die Leute häufiger mit dem Fahrrad fahren und ihr Auto dafür stehen lassen: In acht Jahren soll von vier Menschen, die durch die Stadt fahren, mindestens einer auf einem Fahrrad sitzen. Damit dies gelingt, muss das Radfahren aber leichter und sicherer gemacht werden.

Die Stadt hat sich daher erst einmal die Wege angesehen und überlegt, auf welchen davon auch Radfahrer gut fahren könnten. Dabei sind unterschiedliche Ergebnisse herausgekommen. Neben manchen Autostraßen ist bereits ein eigener Radweg. Das ist prima. Aber an anderer Stelle müssen die Radfahrer direkt neben den Autos fahren. Das ist nicht so gut. Deshalb sollen sie einen eigenen Weg bekomemn. Doch das ist im Nachhinein gar nicht einfach. Oft ist der Platz zwischen Straßen und Häusern viel zu knapp, um einfach einen neuen Radweg dazwischen zu bauen.

Und immer wieder gibt es auch Situationen, in denen Fahrradfahrer die Straßen der Autofahrer überqueren müssen. In diesen Fällen überlegt sich die Stadt, wo und wie die Radfahrer das am besten schaffen können. Auf die Straße geklebte Markierungen zeigen es ihnen dann an. Aber manchmal ist die Führung so kompliziert, dass die Stadt sogar Schilder mit einer Anleitung aufstellen will.