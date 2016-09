Fahranfänger mit 102 km/h erwischt

Gelsenkirchen.

Mit 102 Stundenkilometern ist ein 18 Jahre alter Autofahrer in Gelsenkirchen unterwegs gewesen - wo nur 50 km/h erlaubt sind. Prompt raste der Fahranfänger in eine Kontrolle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten stoppten den Raser aus Krefeld. Da er sich noch in der Probezeit befinde, müsse er die frisch erlangte Fahrerlaubnis wieder abgegeben und mit einer Nachschulung rechnen. Zudem sei eine Geldbuße fällig. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag.

dpa/lnw