FDP lehnt Integrationsplan ab

Düsseldorf.

Die FDP-Fraktion lehnt den geplanten rot-grünen Integrationsplan für Flüchtlinge als ein «Sammelsurium von Absichtserklärungen» ab. Die Vorschläge und Maßnahmen seien zu beliebig und unverbindlich, kritisierte FDP-Integrationsexperte Joachim Stamp am Mittwoch in Düsseldorfer Landtag. «Wir wollen nicht, dass Flüchtlinge ihren Namen tanzen können, sondern wirklich die Chance haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen.» Seine Fraktion sei bereit, in der Frage Verantwortung zu übernehmen, werde aber nicht über das «Stöckchen» Integrationsplan springen. «Sie werden scheitern in der Flüchtlingspolitik, wenn Sie so weitermachen (...), Parolen ersetzen keine Politik», sagte Stamp in Richtung SPD und Grüne.

dpa/lnw