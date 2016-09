FDP-Landtagsvize Papke tritt bei Landtagswahl nicht mehr an

Düsseldorf.

Düsseldorf. Der frühere FDP-Fraktionsvorsitzende im nordrhein-westfälischen Landtag, Gerhard Papke, tritt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr an. Papke (55) verband seine Ankündigung mit Kritik am aktuellen Kurs der FDP. Die Partei rücke «innenpolitisch nach links», um den Weg für Ampelkoalitionen mit SPD und Grünen zu erleichtern, heißt es in einer von Papke am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Das sei strategisch ein Fehler.

«Gerade weil die CDU bei vielen Themen von der SPD kaum mehr zu unterscheiden ist, wäre es nach meiner Auffassung Aufgabe der Freien Demokraten, enttäuschten bürgerlichen Wählern eine neue Heimat zu bieten», schreibt Papke. Dazu gehöre «eine wirklich klare Haltung gegen die ungesteuerte Massenzuwanderung nach Deutschland und die Bereitschaft zur nationalen Sicherung unserer Grenzen». Auch eine kritische Debatte über die Rolle des organisierten Islam in Deutschland sei längst überfällig.

Papke ist seit Juni 2000 Landtagsabgeordneter. Von 2005 bis 2012 war er Fraktionsvorsitzender. Derzeit ist er Vizepräsident des Parlaments.

dpa/lnw