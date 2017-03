FDP-Chef zu Gesprächen über sozialliberale Koalition bereit

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner schließt die Bildung einer sozialliberalen Koalition in Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl am 14. Mai nicht aus. Lindner sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag): «Wir sind immer zu Gesprächen bereit.» Für eine Regierungsbeteiligung der Liberalen würden aber hohe Maßstäbe gelten. Die FDP werde «lieber in die Opposition gehen» als in eine Regierung einzutreten, «in der wir unsere Handschrift nicht zeigen können». In einer Forsa-Umfrage war für die Liberalen zuletzt ein Wert von 11 Prozent ermittelt worden. Die SPD käme der Erhebung zufolge aktuell auf 40 Prozent. Rot-Gelb würde danach in NRW über eine Machtoption verfügen. dpa