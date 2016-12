FDP-Chef Lindner kritisiert «Staatsversagen»

. FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem Berliner Terroranschlag «katastrophale Fehler» der Behörden kritisiert und auch Vorwürfe gegen NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) erhoben. «Es liegt offenbar ein Staatsversagen vor, das nicht toleriert werden kann», sagte der NRW-Fraktionsvorsitzende auf dpa-Anfrage am Donnerstag. «Es ist ein altes Muster von Herrn Jäger, dabei Verantwortung reflexhaft an andere wegzudrücken.»

Wer die Fehler zu verantworten habe, müsse präzise ermittelt werden. Lindner forderte: «Gefährder müssen zukünftig lückenlos überwacht werden. Dafür müssen die technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen werden.» Notfalls sollten ihnen elektronische Fußfesseln angelegt werden.

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten und rund 50 Verletzten wird europaweit nach dem auch in NRW bekannten Anis Amri als dringend Tatverdächtigem gefahndet. Jäger müsse aufklären, warum der als Gefährder bekannte Islamist nicht effektiv und lückenlos überwacht worden sei, verlangte Lindner. Der Tunesier war im Sommer 2015 nach Deutschland eingereist, hatte sich auch in Nordrhein-Westfalen aufgehalten, laut dem NRW-Innenminister seit Februar 2016 aber überwiegend in Berlin.

dpa/lnw