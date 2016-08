FCK gegen Fortuna unter Druck: Klich-Transfer nicht perfekt

Kaiserslautern.

Kaiserslautern. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Zweitliga-Spielen und dem frühzeitigen Aus im DFB-Pokal steht der 1. FC Kaiserslautern unter Erfolgsdruck. Am Montagabend soll gegen Fortuna Düsseldorf endlich der erste Saisonsieg gelingen. «Der Start ist holprig. Aber wenn wir am Montag gewinnen, haben wir vier Punkte und stehen im Mittelfeld der Tabelle. Dann geht es schnell wieder nach oben», sagte Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag.

Der Wechsel von Mateusz Klich zum FC Twente ist entgegen niederländischer Medienberichte noch nicht perfekt. «Der Transfer bedarf noch Zeit», sagte Sportdirektor Uwe Stöver. Der polnische Mittelfeldspieler hat beim FCK jedoch keine Zukunft mehr.

dpa/lrs