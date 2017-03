FCK-Trainer Meier warnt vor Ex-Club Bielefeld

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern muss weiter um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga kämpfen. Im Falle einer Niederlage am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Arminia Bielefeld könnte der Vorsprung auf den Relegationsplatz bis auf drei Punkte zusammenschmelzen.

FCK-Trainer Norbert Meier, der die Arminen 2015 in die Zweite Liga zurückführte und bis zum vergangenen Sommer trainierte, erwartet aufgrund dieser Konstellation ein sehr schweres Spiel. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie alles dafür tun werden, den Bock umzustoßen. Bielefeld tritt sehr diszipliniert auf und funktioniert als Mannschaft sehr gut», sagte er. «Auch der Trainerwechsel dort ist für uns zweitrangig. Wir müssen damit klarkommen.»

Nach zwei Unentschieden in hintereinander betonte Stürmer Kacper Przybylko, dass man sich mit einem weiteren Remis nicht zufrieden geben würde. «Natürlich nehmen wir einen Punkt gerne mit, aber die Einstellung muss sein, die drei Punkte unbedingt zu wollen», sagte der gebürtige Bielefelder. Przybylkos Einsatz in seiner Heimat ist wegen seiner Probleme am Fuß aber noch nicht sicher. Zudem drohen dem FCK auch Ewerton (Fleischwunde am Fuß), Christoph Moritz (Fußverletzung) und der grippekranke Zoltan Stieber auszufallen.

Der zuletzt gelbgesperrte Marcel Gaus kehrt dagegen wieder ins Team zurück. In der Sturmspitze dürfte Jacques Zoua wieder erste Wahl sein. Der Afrika-Cup-Sieger aus Kamerun wurde nach seiner Verletzungspause zuletzt bereits wieder eingewechselt.

