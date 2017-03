Extraviele Neugründungen: Kurze Wege zu Hochschulen in NRW

Gütersloh. Wer in Nordrhein-Westfalen studieren will, findet im Umkreis von maximal 32 Kilometern eine Hochschule. Dies liegt laut einer Studie des zur Bertelsmann-Stiftung gehörenden Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) am Ausbau der Uni-Standorte. So sind in NRW zwischen 1990 und 2016 insgesamt 27 Hauptstandorte und 69 «Filialen» entstanden - mehr Neugründungen gab es in keinem anderen Bundesland. Inzwischen machen die in den letzten 25 Jahren gegründeten Fachhochschulen und Universitäten samt ihren Nebenstandorten zwei Drittel aller Hochschulen in NRW aus.

Bundesweit habe das starke Wachstum der Studentenzahlen für einen Ausbau der Standorte von 232 (1990) auf 619 (2016) geführt, teilte das CHE am Montag mit. Die meisten neuen Hauptstandorte öffneten in Berlin (28), neben NRW gehört auch Baden-Württemberg (beide 27) hier zu den Spitzenreitern.

Zu der Zunahme hätten bundesweit vor allem die privaten und staatlichen Fachhochschulen beigetragen, hieß es in dem Report. Das starke Engagement der nicht staatlichen Anbieter werde dabei in NRW besonders deutlich: 15 neue Fachhochschulstandorte und 43 Sub-Standorte seien in privater oder kirchlicher Trägerschaft.

