Explosion über Zypern: Experten vermuten Meteoroid

Nikosia.

Über Zypern ist vermutlich ein kleiner Himmelskörper explodiert. Viele Bewohner sahen in der Nacht einen stark leuchtenden, hellblauen Streifen am Himmel und hörten einen lauten Knall. Allem Anschein nach handele es sich um einen Meteoroiden, der in der Atmosphäre explodiert ist, berichtete das Staatsradio. Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat die Explosion zwar nicht selbst gemessen, hält einen Meteoroiden als Ursache aber für sehr wahrscheinlich.

dpa