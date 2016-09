Explosion in Fabrik in Bangladesch - Britische Firma reagiert

Dhaka.

Bei einer Explosion in einer Fabrik in Bangladesch sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Ein Kessel ist am Morgen in der Fabrik im Industriegebiet Tongi nahe der Hauptstadt Dhaka explodiert. Weil in der Fabrik Chemikalien gelagert wurden, breitete sich ein Flammeninferno aus. Das vierstöckige Gebäude stürzte ein. In der Tampaco Foils Fabrik werden Verpackungen hergestellt. Einer der Kunden, der Tabakkonzern British American Tobacco, zeigte sich bestürzt und sprach den Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl aus.

