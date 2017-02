Explosion beim Lackieren: 56-jähriger gefährlich verletzt

Düsseldorf. Bei einer Explosion in einem Haus in Düsseldorf ist ein 56-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Wucht der Detonation sei so stark gewesen, dass sich der Dachstuhl kurz angehoben habe und Scheiben im Gebäude zerbarsten, teilte die Feuerwehr mit. Der 56-jährige habe am Montag in seinem Hobbykeller mit einer Sprühpistole kleine Gegenstände lackiert. Weshalb es dann zu der Explosion kam, war für die Ermittler zunächst unklar. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es nun einzustürzen droht. Der 56-Jährige kam mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik. dpa/lnw