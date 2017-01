Experten helfen bei Fragen zum Halbjahreszeugnis

Düsseldorf. Am Zeugnistelefon beantworten Experten zum Ende des ersten Schulhalbjahres Fragen von Eltern und Schülern. Wer etwas zu seinen Noten, zur anstehenden Versetzung im Sommer oder zur Schullaufbahn hat, kann sich bei der Bezirksregierung Rat holen - allerdings keinen psychischen Beistand. Die telefonische Beratung ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

Die Bezirksregierungen sind Ansprechpartner für Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule, sowie Berufskolleg. Für Fragen, die Zeugnisse von Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen betreffen, sind die Schulämter zuständig.

«Wir sind aber keine Nummer gegen Kummer», sagte Andreas Moseke, Sprecher der Bezirksregierung Detmold. Für psychologische Anliegen seien die Beratungsstellen zuständig. Nur in Münster richtet die Bezirksregierung am Ende dieses Halbjahres keine spezielle Nummer ein. Fragen können dort an das Dezernat für Schulverwaltung gestellt wenden.

