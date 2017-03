Experte: Bund hat bei Einreise türkischer Minister Spielraum

Düsseldorf. Im Streit um Werbeauftritte von türkischen Ministern in Deutschland sieht der Verfassungsrechtler Christoph Gusy Einflussmöglichkeiten in erster Linie beim Bund. Das wirksamste Mittel sei die Untersagung der Einreise, sagte der Bielefelder Experte, den die NRW-Grünen-Landtagsfraktion mit einer Prüfung beauftragt hatte, am Freitag. Wenn türkische Regierungsmitglieder an Versammlungen oder Veranstaltungen teilnehmen wollten, dürften sie das nur als Privatpersonen. Denn als Minister könnten sie sich in Deutschland nicht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit berufen. Der Bund habe wiederum ein «weitgehendes Ermessen» bei der Prüfung, wer als Privatperson einreisen dürfe.

Grünen-Fraktionschef Mehrdad Mostofizadeh sagte in Düsseldorf, Werbung hierzulande für eine «demokratiefeindliche Verfassungsänderung» in der Türkei müsse verhindert werden. Bis zum Referendum in der Türkei am 16. April solle der Bund die Einreise von türkischen Ministern und auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan «zum Zwecke von Veranstaltungen» oder politischer Werbung für die Verfassungsreform untersagen.

dpa/lnw