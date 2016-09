Experte: Integration bewahrt vor krimineller Karriere

Münster.

Münster. Je länger die Integration junger Flüchtlinge dauert, desto eher werden sie Kriminologen zufolge gewalttätig und straffällig. «Wenn wir diese Gruppe nicht frühzeitig erreichen, dann wird das zu höheren Kriminalitätsraten führen, so wie wir es bei den jungen Männern aus den Maghreb-Staaten erleben müssen», sagt Prof. Klaus Boers, Kriminologe an der Universität Münster. Das Thema Einwanderung und Kriminalitätsentwicklung wird von Mittwoch an eines von mehreren Schwerpunkten eines großen Treffens international führender Kriminalwissenschaftler in Münster sein.

Zur 16. Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Kriminologie vom 21. bis 24. September werden rund 1000 Teilnehmer in Münster erwartet.

