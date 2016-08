Experte: Burgbesitzer kämpfen oft um Erhalt der Gebäude

Braubach.

Braubach. Private Burgbesitzer in Deutschland müssen aus Sicht eines Experten mitunter sehr um den Erhalt der Gebäude kämpfen. Die Mittel des Denkmalschutzes seien knapp, sagt der Leiter des Europäischen Burgeninstituts im rheinland-pfälzischen Braubach, Reinhard Friedrich. Eine kostenintensive Burg zu unterhalten, sei schwierig geworden. «Da ist auch immer viel Enthusiasmus dabei.» Zudem trügen die Burgbesitzer viel dazu bei, die historischen Objekte für die Nachwelt zu erhalten.

Wie viele Burgen es in Deutschland gibt und wie viele bewohnt sind - darüber gebe es keine genaue, bundesweite Statistik. Burgen gehörten in Deutschland zu den Kulturgütern und seien damit Ländersache sagt Friedrich. «Letztlich weiß niemand, wie viele Burgen es in Deutschland gegeben hat oder wie viele bewohnt sind.»

Die Deutsche Burgenvereinigung, zu der das Institut gehört, hat eine Datenbank entwickelt, die Burgen bundesweit erfassen soll; bislang sind aber erst das Saarland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz enthalten. «In zwei, drei Jahren können wir mehr sagen», sagt Friedrich.

dpa