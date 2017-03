Ex-Nationalspieler Odonkor bei Oberligist Hamm entlassen

Hamm. Ex-Nationalspieler David Odonkor ist als Sportlicher Leiter beim Fußball-Oberligisten Hammer Spielvereinigung entlassen worden. «Mit mir wurde nicht gesprochen. Ich habe nur die fristlose Kündigung im Briefkasten vorgefunden. Das hat mich auch überrascht», sagte der 33-Jährige in einem Interview reviersport.de. Hamms Vizepräsident Dennis Kocker bestätigte am Montag die Kündigung, wollte zu den Gründen aber keine Angaben machen.

Odonkor, der bei der WM 2006 durch seine Vorlage zum 1:0-Siegtor von Oliver Neuville im Gruppenspiel gegen Polen berühmt wurde, hatte zuvor seinen Rücktritt in Hamm zum Saisonende erklärt, da die finanziellen Möglichkeiten des Vereins nicht für den Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft ausreichten. Hamm hat gute Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga West.

Odonkor erklärte, er könne die Entscheidung «nicht verstehen», wolle aber weiter in diesem Bereich arbeiten. «Ich denke, dass ich in Hamm fast 18 Monate gute Arbeit geleistet habe», erklärte er: «Ich bin hungrig und will weiter in dieser Position tätig sein.»

dpa