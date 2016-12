Ex-Bundesbankpräsident Tietmeyer gestorben

Frankfurt/Main. Der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer ist tot. Er starb gestern im Alter von 85 Jahren, wie die Deutsche Bundesbank auf Anfrage in Frankfurt mitteilte. Tietmeyer stand vom 1. Oktober 1993 bis 31. August 1999 an der Spitze der Notenbank. Der Diplom-Volkswirt war der letzte Bundesbank-Chef mit der ganzen Machtfülle der D-Mark - und der erste, der im Rat der Europäischen Zentralbank sein Gewicht für Deutschland in die Waagschale warf. dpa