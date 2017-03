Ex-BAMF-Chef Weise zu Fall Amri: Mangelnder Datenaustausch

Düsseldorf. Der Untersuchungsausschuss zum Fall des islamistischen Attentäters Anis Amri hat den ersten Zeugen vernommen. Ex-BAMF-Chef Weise legte den Finger in mehrere Wunden.

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri hat es nach Ansicht des Ex-Chefs des Bundesamts für Flüchtlinge (BAMF), Frank-Jürgen Weise, massive Probleme beim Datenaustausch gegeben. So habe die sogenannte Eurodac-Anfrage bei Amri keinen Treffer ergeben, obwohl er in Italien straffällig geworden sein soll, sagte Weise am Montag als erster Zeuge im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Fall Amri.

In der Eurodac-Datenbank sollen die Fingerabdrücke straffällig gewordener Flüchtlinge gespeichert werden. Am 16. Februar 2016 habe das BAMF den ersten Hinweis auf Amri bekommen - vom Landeskriminalamt NRW. Am 25. Februar 2016 sei bekanntgeworden, das Amri acht Identitäten benutzt habe. Am 30. Mai sei sein Asylantrag abgelehnt worden. Hauptgrund seien seine Täuschungen und Falschangaben gewesen.

Weise sagte, es setzten immer noch nicht alle Ausländerbehörden die vom Bund bezahlte Technik ein, um die Verwendung von Doppelidentitäten und Sozialbetrug zu unterbinden. Erst der Datenabgleich von kommunalen Ausländerbehörden und Bundesbehörden schiebe dem einen Riegel vor. Dass es diesen Datenabgleich lange nicht gegeben habe, «kann man rückwärts betrachtet kritisch sehen», sagte Weise. «Es ist nicht so gelaufen, wie es der Bürger vom Staat erwarten konnte.»

Weise kritisierte auch NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). Jäger habe ihn und die Bundesbehörde schon kurz nach seinem Amtsantritt öffentlich kritisiert. Er habe danach keinen Kontakt mehr zu Jäger gehabt. Auf der Arbeitsebene habe dies aber keine Rolle gespielt.

Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Amri will bis zur Landtagswahl klären, warum der als islamistische Gefährder eingestufte Tunesier Anis Amri sich in Deutschland frei bewegen und am 19. Dezember in Berlin einen Anschlag mit zwölf Toten verüben konnte. Amri war in NRW gemeldet und als Asylbewerber abgelehnt worden. Nach Weise soll der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, in den Zeugenstand.

Amri nutzte mehr als ein Dutzend gefälschte Identitäten, war in der Drogenszene aktiv, wurde observiert und war sogar kurz in Haft. Die Opposition vermutet, Behörden- und Leitungsversagen hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der in NRW gemeldete Amri seine Bluttat begehen konnte.

dpa/lnw