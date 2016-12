Evangelischer Präses: Gewalt wird sich nicht durchsetzen

Düsseldorf. Der oberste Repräsentant der rheinischen evangelischen Kirche, Manfred Rekowski, hat zu Heiligabend an die hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft erinnert. «Nicht Gewalt und Macht werden sich durchsetzen, sondern Gewaltlosigkeit», sagte Rekowski in einer Mitteilung zu Heiligabend. Zurzeit werde die Welt durch Menschenhand an vielen Orten wie Berlin, Nizza, Paris und Istanbul «zur Hölle». Gottes Liebe zur Welt zeige sich darin, dass Gott als Kind in der Krippe Mensch geworden sei. Rekowski ist der oberste Vertreter von gut 2,6 Millionen Protestanten in mehreren Bundesländern. In NRW sind es gut zwei Millionen, in Rheinland-Pfalz 360 000, im Saarland 143 000 und in Hessen 77 000. dpa/lnw