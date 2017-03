Evakuierung des Justizgebäudes aufgehoben

Köln. Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets ist die Evakuierung des Justizgebäudes in Köln wieder aufgehoben worden. «Unsere Fachleute haben den Gegenstand untersucht und festgestellt, dass keine Gefahr davon ausgeht», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Was sich in dem Päckchen befand, konnte er nicht sagen. Das Gebäude, in dem sich das Land- und das Amtsgericht befinden, war nach dem Fund vorsichtshalber geräumt worden. Bis zur Entwarnung vergingen rund anderthalb Stunden. Währenddessen konnten nach Angaben einer Gerichtssprecherin auch keine Verhandlungen stattfinden. dpa/lnw